Trofeo di guerra? Cosa ci fa un Bradley in un deposito di mezzi in Russia

Cosa ci fa un Bradley, simbolo delle forze armate americane, in un deposito di mezzi in Russia? Immagini sorprendenti di veicoli blindati riadattati dalle forze russe stanno facendo il giro del web, sollevando domande e curiosità su strategie e alleanze nascoste. Un esempio inquietante di trasformazione bellica che sfida le aspettative e apre nuovi scenari nel panorama militare internazionale. Ma cosa significa davvero questa presenza inattesa?

Immagini di alcuni dei più famosi veicoli blindati americani riadattati dalle forze armate russe hanno cominciato a circolare per il web. Alcuni account del social media X hanno infatti pubblicato delle fotografie di un Infantry Fighting Vehicle M2 "Bradley" il cui armamento standard (un cannone automatico Bushmaster M242 25mm) è stato rimpiazzato da un 2A72 da 30 mm prodotto dalle fabbriche della Federazione lo stesso che viene montato sui trasporti truppe corazzati Btr-82, ma anche sugli elicotteri d'attacco Ka-52 e Mi-28. Il luogo e la data della foto sono sconosciuti, così come la fonte originale, ma il Bradley in questione sembra trovarsi in un deposito insieme ad altri mezzi corazzati forniti dall'Occidente e catturati alle forze armate ucraine.