tricolori medici prima volta assoluta in bacheca per taranto non sfigurano cosenza e melito

Un trionfo storico per i medici di Taranto: dopo tante sfide, la squadra rossoblù conquista il suo primo trofeo in assoluto, battendo i campioni uscenti di Trinacria Palermo in una finale emozionante e combattuta. Una vittoria che segna un nuovo capitolo nel calcio amatoriale, dimostrando che con passione e determinazione, anche i sogni più grandi diventano realtà. Un risultato che lascia il segno e apre nuove prospettive per il futuro...

Tanto tuonò. E così finalmente la squadra di Taranto ha potuto piazzare il primo trofeo in bacheca da quando fa parte della Asd Nazionale Medici Calcio. I rossoblù del presidente Antonio Malagnino hanno conquistato il tricolore a spese dei campioni uscenti di Trinacria Palermo. Una finale incerta fino in fondo, risolta nei tempi supplementari, quella disputata sul rettangolo del Centro sportivo.

