Tribunale presidio di protesta dei lavoratori precari

A un anno dalla scadenza dei contratti precari PNRR al Ministero della Giustizia e a sei mesi dall'ultimo rinnovo, i lavoratori del tribunale di Prato scendono in piazza per chiedere stabilità e rispetto. Il presidio di martedì 1° luglio rappresenta un passo deciso verso il riconoscimento dei loro diritti, unendo voci da tutto il paese in una protesta che non può essere ignorata. La loro determinazione mira a cambiare le regole del gioco e garantire un futuro sicuro a chi lavora con impegno e dedizione.

Prato, 30 giugno 2025 – Un presidio di protesta dei lavoratori precari del tribunale è fissato a Prato per la mattina di martedì 1° luglio, dalle 10 alle 12. Un presidio che si inserisce nella protesta nazionale promossa per oggi e domani da alcune sigle sindacali (Fp Cgil, Uilpa, Usb) per la stabilizzazione di tutti i precari. "A un anno dalla scadenza dei contratti precari Pnrr al Ministero della Giustizia – si legge nel volantino – e a 6 mesi dall’approvazione della prossima legge di bilancio che dovrà individuare le risorse per la stabilizzazione, le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Uil Pa e Usb PI ritengono necessario rilanciare con forza la mobilitazione per chiedere la stabilizzazione di tutte e tutti i 12mila attualmente in servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tribunale, presidio di protesta dei lavoratori precari

In questa notizia si parla di: precari - protesta - presidio - tribunale

