Tribunale amministrativo regionale e ritorno al voto Acerbo Prc-Se | Ingiustificato vittimismo del centrodestra

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di rimandare al voto i cittadini di Pescara, evidenziando irregolarità che non possono essere ignorate. Il centrodestra, tuttavia, denuncia un “vittimismo ingiustificato”, cercando di dipingersi vittima di una situazione che, invece, richiede trasparenza e rispetto delle regole democratiche. È essenziale comprendere le implicazioni di questa decisione e il suo impatto sulla credibilità delle istituzioni locali.

Un “vittimismo ingiustificato” quello del centrodestra nei confronti della sentenza con cui il Tar (Tribunale amministrativo regionale) ha deciso di rimandare al voto i pescaresi residenti nelle 27 sezioni in cui i giudici hanno rilevato irregolarità tali da decidere l’annullamento delle ultime. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

