Tribunale 40 i precari non ancora assunti Vanno stabilizzati o ne faranno le spese tutti Specie i cittadini

Nel cuore di Rimini, 40 precari del tribunale attendono risposte concrete. La denuncia di Fp Cgil, Uil Pa e Usb Pi mette in evidenza l’urgenza di stabilizzarli, altrimenti si rischia un grave danno non solo per il personale, ma anche per i cittadini che meritano servizi efficienti. È ora di intervenire: il futuro della giustizia locale dipende da decisioni rapide e giuste, perché il sistema non può più aspettare.

Tribunale di Rimini: 40 precari senza prospettive. La denuncia giunge forte e chiara da Fp Cgil, Uil Pa e Usb Pi. "Dai provvedimenti governativi non emerge alcun intervento concreto sulla redistribuzione dei carichi di lavoro, né attraverso nuove assunzioni né con progressioni verticali -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: tribunale - precari - assunti - vanno

"La carta del docente spetta anche ai precari": la sentenza del tribunale di Viterbo - Il tribunale di Viterbo ha stabilito che anche i docenti precari hanno diritto alla carta del docente, accogliendo il ricorso dei Cobas scuola.

Tribunale di Enna: quarantaquattro precari assunti con il PNRR rischiano il posto, solo la metà potrà essere stabilizzata https://telenicosia.it/tribunale-di-enna-quarantaquattro-precari-assunti-con-il-pnrr-rischiano-il-posto-solo-la-meta-potra-essere-stabilizzata/ Vai su X

Una tragedia ha colpito la comunità scolastica di un liceo in provincia di Rieti: una docente precaria ha perso la vita in un incidente stradale dopo aver sostenuto la prova orale del concorso docenti. La sera stessa avrebbe dovuto partecipare alla cena di fin Vai su Facebook

Presidio dei sindacati davanti al Tribunale: Stabilizzare i 12mila precari assunti al ministero di Giustizia; Tribunale di Enna: lavoratori precari, assunti con il Pnrr, rischiano il posto di lavoro; Lavoratori precari assunti in tribunale con il Pnrr, timori per il loro destino.

Tribunale di Enna: quarantaquattro precari assunti con il PNRR rischiano il posto, solo la metà potrà essere stabilizzata - La precarietà aleggia come un’ombra nei corridoi del Tribunale di Enna, dove quarantaquattro lavoratori si trovano con il fiato sospeso. Si legge su telenicosia.it

Precari della giustizia, manifestazioni in tutta la regione: sit-in davanti i tribunali - Stando ai dati forniti, il tribunale di Foggia è composto da più di 400 ... Secondo quotidianodipuglia.it