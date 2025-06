Triathlon successo dell’Italia ai Campionati del Mediterraneo

Il triathlon italiano brilla ancora una volta, confermando la sua eccellenza a livello internazionale. A Taranto, gli atleti azzurri hanno scritto pagine memorabili conquistando il primo posto tra le donne e regalando una tripletta tricolore anche nella gara maschile. Questi risultati straordinari sottolineano il talento e la determinazione della nostra squadra, portando l'Italia al centro dell’attenzione nel panorama del triathlon mediterraneo e oltre. È un traguardo che ci rende fieri e pronti a sognare ancora più in grande.

Trionfo azzurro ai Campionati del Mediterraneo di Triathlon, con gli atleti italiani che sono riusciti a conquistare il gradino più alto del podio nella gara donne e una splendida tripletta tricolore in quella uomini. Si sono svolti a Taranto i Campionati  del  Mediterraneo, prestigiosa manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Triathlon sotto l'egida della Mediterranean Triathlon Federation  e di  World Triathlon  valevole come test event per i prossimi Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.