Treviglio cane chiuso in auto sotto il sole | denunciata la padrona

Un episodio che ha suscitato indignazione a Treviglio: una donna di 45 anni è stata denunciata per aver lasciato il suo cane chiuso in auto sotto il sole cocente. La scoperta dei passanti ha evitato quello che poteva diventare un tragico maltrattamento. Questa vicenda solleva ancora una volta il tema della sensibilità e delle responsabilità di chi possiede un animale, ricordandoci l'importanza di rispettare le vite che affidiamo alle nostre cure.

Bergamo, 30 giugno 2025 – Denunciata dai carabinieri per maltrattamento di animali. I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 26 giugno, quando, in via Cavour a Treviglio, la donna, una 45enne, ha lasciato il proprio cane – un pastore tedesco – chiuso all’interno di una gabbia metallica nell’ abitacolo della sua automobile, parcheggiata sotto il sole. Ad accorgersi della situazione sono stati alcuni passanti che, preoccupati per le condizioni dell’animale, hanno chiamato i carabinieri: i militari sono subito giunti sul posto, constatando che il cane si trovava in evidente stato di sofferenza respiratoria, a causa delle alte temperature raggiunte all’interno del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Treviglio, cane chiuso in auto sotto il sole: denunciata la padrona

In questa notizia si parla di: treviglio - cane - chiuso - sotto

Treviglio, cane chiuso in auto sotto il sole: denunciata una donna di 45 anni Vai su X

Treviglio, cane chiuso in auto sotto il sole: denunciata la padrona; Treviglio, cane chiuso in auto sotto il sole: denunciata una donna di 45 anni; Treviglio, lascia il cane in una gabbia in auto, sotto il sole: 45enne denunciata per maltrattamento di animali.

Treviglio, cane chiuso in auto sotto il sole: denunciata la padrona - Ad accorgersi della situazione sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato i carabinieri ... Si legge su ilgiorno.it

Chiude il cane in una gabbia di metallo e lo lascia nell’auto sotto il sole: denunciata una 45enne - Una 45enne ha lasciato il suo cane, un pastore tedesco, chiuso nell'auto parcheggiata in pieno pomeriggio sotto il sole ... Lo riporta fanpage.it