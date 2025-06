treno fantasma deragliato a carnate il processo slitta su un binario morto

Il processo sul treno fantasma deragliato a Carnate rischia di essere ancora una volta rimandato, questa volta a metà novembre, dopo 16 mesi di attese e rinvii. Un cammino giudiziario segnato da ostacoli e ritardi che mette in discussione la giustizia stessa, mentre il caso si avvicina pericolosamente alla prescrizione. Resta solo da chiedersi: quando potremo davvero fare luce su quella tragica vicenda?

Bisognerà attendere metà novembre, dopo due rinvii consecutivi pari a 16 mesi, per fare partire il processo sul treno fatto deragliare a Carnate ben 5 anni orsono e che invece continua la sua corsa sui binari della prescrizione. Rinviato la prima volta di 9 mesi per lo sciopero degli avvocati, poi ha subito un nuovo slittamento di altri 7 mesi il dibattimento al Tribunale di Monza che vede imputati di disastro colposo e lesioni personali colpose il capotreno, il macchinista e due addetti alla manutenzione, mentre due dirigenti sono imputati di tentato depistaggio e frode in processo penale. Motivo: il collegio giudicante davanti al quale il procedimento penale era stato chiamato è destinato a cambiare perché dopo l’estate uno dei tre componenti lascerà Monza, quindi per entrare nel vivo delle prime testimonianze è stato deciso il rinvio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it