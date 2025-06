Treni linea Firenze-Livorno | incendio lungo i binari a Pontedera Circolazione sospesa fra Pontedera e Pisa

Un imprevisto che ha messo in apprensione i pendolari: un incendio lungo i binari a Pontedera ha causato la sospensione della circolazione sulla linea Firenze-Livorno tra Pontedera e Pisa. La situazione richiede attenzione e pazienza, mentre le autorità intervenute cercano di risolvere rapidamente l'emergenza. Restate aggiornati per conoscere gli sviluppi e le eventuali alternative di viaggio.

Dalle ore 16:10 di oggi, 30 giugno 2025 sulla linea Pisa - Empoli la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Pontedera e Pisa per un incendio in prossimità dei binari

