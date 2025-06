Treni in ritardo per il terremoto ai Campi Flegrei disagi per regionali e Alta velocità per lo sciame sismico

Dopo il devastante terremoto ai Campi Flegrei, i treni in tutta la regione subiscono disagi significativi: regionali cancellati e Alta Velocità rallentata per garantire verifiche di sicurezza. La mobilità si sta gradualmente riprendendo, ma i ritardi restano, creando non pochi disagi ai pendolari e agli spostamenti quotidiani. È importante rimanere aggiornati e pianificare con anticipo i propri viaggi, facendo fronte alle sfide di questa emergenza sismica.

Dopo il forte terremoto ai Campi Flegrei, treni regionali cancellati e Alta Velocità rallentata per verifiche su tutta la linea. Circolazione in ripresa ma con ritardi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Treni in ritardo per il terremoto ai Campi Flegrei, disagi per regionali e Alta velocità per lo sciame sismico

In questa notizia si parla di: treni - terremoto - campiflegrei - regionali

Campi Flegrei: terremoto di magnitudo 4.4, scossa avvertita anche a Napoli. Poi un'altra di 3,5. Evacuate università e scuole, stop treni - Oggi, alle 12.07, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, con epicentro nel porto di Pozzuoli.

Treni in ritardo per il terremoto ai Campi Flegrei, disagi per regionali e Alta velocità per lo sciame sismico; Terremoto ai Campi Flegrei: treni in tilt con ritardi fino a 120 minuti, circolazione in graduale ripresa; Terremoto 4.6 a Napoli, treni fermi e forti ritardi per verifica sulle linee dopo il sisma ai Campi Flegrei.

Terremoto ai Campi Flegrei: treni in tilt con ritardi fino a 120 minuti, circolazione in graduale ripresa - Dalle ore 16, intanto, la circolazione risulta in graduale ripresa, dopo le verifiche tecniche del caso. Da salernotoday.it

Terremoto Campi Flegrei, circolazione dei treni interrotta sul nodo di Napoli: ritardi oltre due ore a Roma Termini - 6, interrotta la circolazione ferroviaria sul nodo di Napoli con pesanti ripercussioni su tutta la rete ... Scrive ilfattoquotidiano.it