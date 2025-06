Treni Arriva tap&tap sulle linee Firenze-Arezzo-Chiusi e Firenze-Borgo San Lorenzo

Da oggi, viaggia senza attese grazie a Tap&Tap, il nuovo sistema di acquisto rapido dei biglietti del Regionale sulle linee Firenze-Arezzo-Chiusi e Firenze-Borgo San Lorenzo. Con 120 validatrici in 39 stazioni, l’efficienza si fa ancora più semplice, veloce e comoda. Non perdere tempo in fila: scopri come Tap&Tap rivoluziona i tuoi spostamenti, rendendoli più smart e pratici che mai.

Attivo da oggi, anche sulle linee Firenze-Arezzo-Chiusi e Firenze-Borgo S. Lorenzo (via Vaglia e via Pontassieve),"Tap&Tap”, il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale. In 39 stazioni su queste due linee, sono presenti 120 validatrici abilitate, contrassegnate da apposita. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

