Tremendo scontro tra camion e varie auto sulla statale | morte due persone

Un violento incidente sulla statale Romea questa mattina ha sconvolto la comunità, causando due drammime perdite umane. Un gigantesco scontro tra un camion e diversi veicoli si è verificato al chilometro 16, tra Casal Borsetti e Bellocchio, in un tratto retto che ha visto protagonisti momenti di paura e caos. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma le conseguenze sono state tragiche, lasciando un segno indelebile.

Gravissimo incidente stradale lunedì mattina sulla statale Romea, che ha visto due persone perdere la vita. Il tragico episodio è avvenuto all'altezza del chilometro 16, nel rettilineo tra la rotonda di Casal Borsetti e il ponte di Bellocchio.

Scontro tra due auto sulla Statale: 4 persone ferite - Una mattinata drammatica sulla statale Telesina, dove un violento scontro tra due auto ha coinvolto quattro persone ferite.

