Tremendo scontro tra auto | tre feriti una grave

Momenti di paura e sconcerto nel pomeriggio di ieri a Caldaro, dove un violento scontro tra due auto sulla Strada del Vino ha causato tre feriti, uno in gravi condizioni. La chiamata al 112 è arrivata alle 15.30, e in pochi minuti sono giunti i soccorritori per prestare assistenza e gestire l’emergenza. La dinamica dell’incidente e le conseguenze restano sotto indagine, mentre la comunità si stringe intorno alle vittime.

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 29 giugno, sulla Strada del Vino a Caldaro dove due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone. La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno alle 15.30. In pochi minuti sono arrivati. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - tremendo - scontro - feriti

Tir contro quattro auto, dramma in Italia: lo scontro è tremendo, traffico paralizzato - Un drammatico incidente stradale ha scosso l'Italia nel pomeriggio odierno, coinvolgendo un camion e quattro auto in un devastante scontro.

TRAGICO INCIDENTE SULL’A22: UN MORTO E 5 FERITI E’ pesantissimo il bilancio di uno scontro tra due auto verificatosi questa mattina, alle 5:15, sull’Autobrennero, all’altezza di Bolzano sud. Una vettura è entrata al casello di Bolzano sud imboccando co Vai su Facebook

Caldaro, tremendo scontro tra auto: tre feriti, una grave; Schianto sulla Dismano, strada chiusa e 7 feriti in ospedale: uno è gravissimo; Violento scontro tra due auto. Feriti soccorsi con gli elicotteri.

Tremendo scontro sulla Corinaldese, veicoli in fiamme. Gravissimo un centauro - Un motociclista è in condizioni molto gravi, per le serie ferite soprattutto alle gambe, e gli occupanti di un’auto hanno riportato delle ustioni dopo il tremendo incidente che si è verificato verso m ... Scrive senigallianotizie.it

Tremendo scontro tra due auto: feriti madre e figlio - SCHIO (VI) – Oggi, lunedì 26 maggio, intorno alle ore 14:00, un incidente semifrontale ha coinvolto due auto in via dell’Artigianato, a Schio (VI). Secondo nordest24.it