Tre uomini scomparsi in mare ricerche nel golfo di Taranto +

Ore di apprensione a Taranto per la scomparsa di tre uomini tra i 60 e i 70 anni, dispersi in mare da oltre 24 ore. Partiti dal Molo Santa Lucia con una barca semicabinata, sono scomparsi dopo mezzogiorno di domenica, quando le condizioni meteo erano proibitive. Le ricerche intense nel Golfo di Taranto continuano, alimentando speranze e preoccupazioni. L'assenza di comunicazioni radio ha complicato ulteriormente il loro ritrovamento, lasciando tutti in attesa di notizie rassicuranti.

Ore di apprensione a Taranto per tre uomini, tra i 60 e i 70 anni, scomparsi in mare da oltre 24 ore. I tre erano partiti ieri mattina dal Molo Santa Lucia a bordo di una barca semicabinata di circa sette metri, ma da mezzogiorno di domenica si sono perse le loro tracce. Le ricerche sono in corso da ieri pomeriggio nel Golfo di Taranto, dove le condizioni meteo erano proibitive al momento dell'uscita in mare. L'assenza di comunicazioni radio ha subito fatto scattare l'allarme. Uno dei dispersi sarebbe affetto da diabete, patologia che rende ancora più urgente il ritrovamento. La macchina dei soccorsi è coordinata dalla Guardia Costiera, con il comandante Rosario Meo alla guida delle operazioni.

