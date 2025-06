Tre dispersi in barca nel mare del Golfo di Taranto uno ha il diabete | ricerca urgente allarme dei familiari

Tre uomini sono scomparsi nel Golfo di Taranto mentre erano in barca per una battuta di pesca, allarmando famiglie e soccorsi. Tra loro, uno con diabete, rendendo la ricerca ancora più urgente e complessa. Le autorità adesso sono al lavoro per ritrovarli il prima possibile, mentre l’ansia cresce tra i cari in attesa di notizie. La speranza è che la loro determinazione e il supporto dei soccorritori portino a un lieto fine.

In corso nel Golfo di Taranto le ricerche di tre uomini dispersi: erano usciti in barca per una battuta di pesca. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tre dispersi in barca nel mare del Golfo di Taranto, uno ha il diabete: ricerca urgente, allarme dei familiari

In questa notizia si parla di: dispersi - barca - golfo - taranto

“Sono sopravvissuti in barca bollendo i pesci con l’acqua arrugginita del motore”: dispersi nell’Oceano per due mesi, sono stati ritrovati vivi 5 pescatori - Cinque pescatori sudamericani, tre peruviani e due colombiani, sono stati ritrovati vivi dopo un incredibile viaggio di 55 giorni disperso nell'oceano.

Tre uomini, tra i 60 e i 70 anni, risultano dispersi nel golfo di Taranto da oltre 24 ore. Partiti in barca domenica mattina, da allora non si hanno più notizie. Le ricerche sono in corso, ma finora nessun avvistamento. Vai su X

Tre dispersi in barca nel mare del Golfo di Taranto, uno ha il diabete: ricerca urgente, allarme dei familiari; Taranto, scomparsi in mare tre uomini usciti in barca: ricerche estese in Calabria; Taranto, tre uomini dispersi nel golfo. Ricerche senza sosta di Capitaneria e GdF.

Taranto, tre uomini dispersi nel golfo. Ricerche senza sosta di Capitaneria e GdF - Motovedette e elicotteri per trovare i tre uomini, di età tra i 60 e 70 anni, usciti ieri in mare dal Molo Santa Lucia a bordo di una barca semicabinata di circa sette metri ... Lo riporta quotidiano.net

Tre dispersi in barca nel mare del Golfo di Taranto, uno ha il diabete: ricerca urgente, allarme dei familiari - Ancora nessuna traccia a Taranto di tre uomini, tutti di età tra i 60 e i 70 anni, dispersi in mare dal pomeriggio di domenica 29 giugno. Segnala virgilio.it