Travolto e ucciso da auto che ha appena parcheggiato | morto il ceramista 80enne Giovanni Simonetti a Teramo

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Castelli: Giovanni Simonetti, stimato ceramista e figura di spicco di Teramo, ha perso la vita in un incidente incredibilmente drammatico. Mentre passeggiava vicino casa, il suo veicolo, improvvisamente sfrenato, lo ha travolto lasciando tutti senza parole. La sua scomparsa rappresenta una perdita insostituibile per il mondo dell'arte e della solidarietà locale. Continua a leggere per conoscere meglio la sua vita e il suo lascito.

Giovanni Simonetti, 80 anni, noto ceramista di Castelli (TE), è morto travolto dalla sua auto, sfrenatasi mentre camminava nei pressi di casa. Il veicolo era stato parcheggiato in salita. Inutili i soccorsi. Fu anche assessore e presidente della CNA di Teramo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

