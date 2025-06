Travolse e uccise una turista con la ruspa a Cervia | arrestato Lerry Gnoli i retroscena choc

Una tragedia sconvolgente sulle spiagge di Cervia: Lerry Gnoli, 54 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver travolto e ucciso una turista con la ruspa. Un incidente che ha lasciato la comunità sgomenta e solleva inquietanti interrogativi sui retroscena di quella drammatica giornata. Scopriamo insieme i dettagli di questa tragica vicenda e i misteri ancora irrisolti dietro il fatale incidente.

Cervia, tragedia in spiaggia: arrestato Lerry Gnoli. È stato arrestato e condotto nel carcere di Ravenna Lerry Gnoli, 54 anni, indagato per omicidio colposo e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. L'uomo è responsabile dell'incidente avvenuto il 24 maggio scorso, quando con una ruspa cingolata ha investito e ucciso la 66enne vicentina Elisa Spadavecchia sulla battigia di Pinarella di Cervia. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito nella giornata di sabato 28 giugno dai Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima congiuntamente alla Guardia Costiera locale, su disposizione del gip Janos Barlotti, come richiesto dalla procura di Ravenna.