Travolse bagnante con ruspa arrestato

Una drammatica scena si è svolta sulla spiaggia di Cervia: un uomo, Lerry Gnoli, è stato arrestato dopo aver travolto un bagnante con una ruspa, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua cattura in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto delle norme in aree di pubblico interesse. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa tragica vicenda.

15.15 I carabinieri,insieme ai militari della Guardia Costiera di Cervia,hanno arrestato Lerry Gnoli in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna. Si tratta del 54enne indagato per omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro perché il 24 maggio scorso, sotto l'azione di sostanze stupefacenti mentre spianava con una ruspa le dune in un tratto di arenile sul litorale ravennate,travolse e ucciso una bagnante 66enne di Vicenza,Elisa Spadavecchia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: travolse - bagnante - ruspa - arrestato

Cervia, donna travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia: arrestato l'autista; Arrestato autista che travolse bagnante con ruspa; Uccisa dalla ruspa in spiaggia a Pinarella, in carcere l’investitore.

Cervia, donna travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia: arrestato l'autista - Lerry Gnoli, l'autista che a Cervia travolse e uccise una bagnante con la ruspa, è stato arrestato in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ravenna. Segnala msn.com

Arrestato autista che travolse bagnante con ruspa - Sabato scorso i carabinieri, insieme ai militari della Guardia Costiera di Cervia, hanno arrestato ... Secondo gazzettadiparma.it