Travo Agricola & Artigiana | a Travo torna il mercato dei produttori locali

Preparati a riscoprire i sapori autentici e l’artigianato di qualità nel cuore di Travo! La mattina di domenica 6 luglio, in piazza Trento, torna "Travo Agricola & Artigiana", il mercato dedicato ai produttori locali. Un’occasione imperdibile per sostenere la comunità e portare a casa prodotti genuini, freschi e fatti con passione. Non mancare, perché ogni prima domenica del mese, Travo si trasforma in un vibrante villaggio di eccellenze!

Nella mattina di domenica 6 luglio in piazza Trento a Travo torna l’appuntamento con il mercato dei produttori agricoli e artigiani "Travo Agricola & Artigiana" L’evento, organizzato dal Comune di Travo, si ripete ogni prima domenica del mese. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

