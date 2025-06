Trattore si ribalta conducente resta intrappolato | tratto in salvo dai vigili del fuoco

Un incidente drammatico si è verificato a Putignano questa mattina: un trattore si è ribaltato, intrappolando il conducente sotto il peso del mezzo. Per fortuna, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, utilizzando divaricatori e attrezzature speciali per mettere in salvo l’agricoltore. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza in campagna. La sua vita è stata fortunatamente salvata, ma resta alta l’attenzione sul rischio di incidenti agricoli.

Il trattore si piega su un lato perdendo una ruota, e l'agricoltore alla guida resta parzialmente schiacciato dal pesante mezzo agricolo. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi, 30 giugno, a Putignano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, muniti di divaricatori e speciali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: trattore - resta - vigili - fuoco

Si ribalta col trattore nella vigna e resta schiacciato: 50enne in gravi condizioni portato con l'elisoccorso al Maggiore - Un drammatico incidente agricolo ha segnato la giornata di venerdì nel Piacentino: un uomo di 50 anni si è ribaltato con il trattore nella sua vigna, riportando gravi ferite.

Translate postVicchio, uomo resta incastrato sotto il trattore: liberato dai Vigili del fuoco http://dlvr.it/TLVGvw ? #Vicchio Vai su X

Si ribaltano con il trattore su un pendio scosceso nelle campagne di Norcia. Sul posto, alle ore 9.30 di martedì 3 giugno, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. A bordo del mezzo agricolo si trovavano due persone, sbalzate fuori dal veicolo in seguito a Vai su Facebook

Trattore si ribalta, conducente resta intrappolato: tratto in salvo dai vigili del fuoco; Putignano, resta incastrato sotto il trattore ribaltato: 70enne salvato dai Vigili del Fuoco; Trattore in fiamme a Gossolengo, colonna di fumo nero.

Putignano, resta incastrato sotto il trattore ribaltato: 70enne salvato dai Vigili del Fuoco - Incidente questa mattina a Putignano dove un trattore, per cause da accertare, si è ribaltato in un tratto di via Sammichele. Come scrive msn.com

Vicchio, uomo resta incastrato sotto il trattore: liberato dai Vigili del fuoco - Momenti di paura in Mugello per un uomo che è rimasto incastrato sotto il trattore. Si legge su msn.com