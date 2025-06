Trasumanar e organizzar

Scopri un viaggio emozionale tra poesia e teatro con "Trasumanar e organizzar", un progetto ispirato dall’opera di Pier Paolo Pasolini. In scena al Giardino delle Rose il 4 e 5 luglio alle 18.15, l’Underwear Theatre propone un’interpretazione libera e coinvolgente, diretta da Filippo Frittelli. Un’occasione unica per immergersi nei temi dell’amore e della ricerca di senso, in un evento gratuito che promette di sorprenderti fino all’ultimo applauso.

TRASUMANAR E ORGANIZZAR Giardino delle Rose 45 luglio ore 18.15 TEATRO ingresso libero underweARTheatre Ass.Cult.Palaquio PROGETTO teatrale liberamente ispirato dall’opera di Pier Paolo Pasolini Concept e regia Filippo Frittelli “di chi amava, anche se non riamato” P.P.Pasolini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

