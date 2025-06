Trasporto di Dies Natalis Sabatini | Dalla Regione 45mila euro per incrementare l' attrattività

La Regione ha destinato 45mila euro per il trasporto di Dies Natalis Sabatini, un investimento che mira ad aumentare l’attrattività culturale e turistica della zona. Questo contributo straordinario, assegnato al Comune di Viterbo, supporterà le iniziative legate alla famosa Macchina di Santa Rosa del 3 settembre, rafforzando così l’identità e il richiamo di questa tradizione unica nel suo genere. Un passo importante per valorizzare il patrimonio locale e attrarre visitatori da tutta Italia.

"La Giunta regionale ha deliberato oggi lo stanziamento di 45mila euro quale contributo straordinario in favore del Comune di Viterbo per sostenere la promozione e organizzazione di iniziative e attività collegate al Trasporto della Macchina di Santa Rosa del prossimo 3 settembre". Ne dà notizia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: trasporto - 45mila - euro - dies

Trasporto di Dies Natalis, Sabatini: Dalla Regione 45mila euro per incrementare l'attrattività; “Santa Rosa, dalla Regione 45 mila euro al comune di Viterbo per il trasporto”.

Trasporto merci su strada: al vaglio un piano straordinario di 600 milioni di euro per il rinnovo del parco circolante - MSN - Il governo Meloni valuta una misura straordinaria di circa 600 milioni di euro per il rinnovo del parco veicolare dell’autotrasporto italiano, improntata al principio della neutralità tecnologica. Come scrive msn.com

Trasporto oggetti in auto: attenzione alle nuove regole, multe fino a 344 euro - MSN - Il Codice della Strada stabilisce regole chiare per garantire la sicurezza durante il trasporto, e chi le viola rischia multe fino a 344 euro, oltre alla perdita di 3 punti sulla patente. Riporta msn.com