Trasporti tra voli e treni un weekend nero

Un weekend da incubo per chi ha pianificato spostamenti tra voli e treni: disagi, ritardi e ansie hanno caratterizzato le giornate, coinvolgendo decine di migliaia di persone in tutta Italia. Un guasto tecnico ha paralizzato il trasporto aereo e ferroviario, evidenziando la fragilità del sistema. ENAC ha già preso provvedimenti, ma il disagio si fa sentire forte: sarà un periodo di maggiore attenzione e riorganizzazione per evitare future emergenze.

Un weekend di apprensione per chi ha deciso di spostarsi: oltre agli aerei, con un guasto che ha coinvolto 320 voli e circa 47.0000 persone, coinvolti anche i treni. Ritardi fino a 4 ore in tutta Italia, dovuti a guasti e inconvenienti tecnici. Sulla linea dell'alta velocità Roma Napoli un convoglio è rimasto bloccato nei pressi di Anagni, nel frusinate. I viaggiatori sono rimasti chiusi per ore senza aria condizionata. Enac intanto ha aperto un’indagine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trasporti, tra voli e treni un weekend nero

In questa notizia si parla di: treni - voli - trasporti - nero

Sciopero generale: disagi nei trasporti e cancellazioni di treni e voli - Domani si preannunciano disagi significativi a causa dello sciopero generale proclamato dai sindacati Usb, Cub e Cobas.

Dopo i voli, i treni: un week end nero per i trasporti Vai su Facebook

Sciopero in Toscana, venerdì nero per i trasporti. Voli cancellati a Firenze e a Pisa, caos nelle stazioni; Venerdì difficile per i trasporti, sciopero indetto da Usb, Sgb e Cub, Fisi e Flai fino alle 21; Venerdì nero per i trasporti: fermi aerei, treni e bus. Ecco orari e fasce di garanzia.

Venerdì nero per i trasporti, scioperano treni, bus e aerei. Come chiedere il rimborso - Venerdì nero per i trasporti: i sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale nel pubblico e nel privato. Si legge su msn.com

Venerdì nero per i trasporti: fermi aerei, treni e bus - Si preannuncia un venerdì nero che potrà bloccare i trasporti di tutta Italia, quello del prossimo 20 giugno. Lo riporta msn.com