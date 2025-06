Trasporti | apre rotta merci ferroviaria Cina-Europa Pechino-Baku

Una nuova rotta merci ferroviaria tra Cina e Europa sta rivoluzionando i trasporti internazionali. Con l'inaugurazione di Pechino a Baku, grazie al sistema multimodale “ferrovia-mare-ferrovia”, le consegne saranno più veloci ed efficienti, attraversando il Mar Caspio in soli 15 giorni. Questo miglioramento strategico apre nuove opportunità di commercio e collaborazione tra Oriente e Occidente. Un passo importante verso un mondo sempre più connesso e interdipendente.

Un treno merci Cina-Europa attende di partire al Beijing International Land Port nel distretto di Fangshan di Pechino, capitale della Cina, oggi 30 giugno 2025. Oggi e' stata inaugurata una nuova rotta merci ferroviaria Cina-Europa che collega Pechino a Baku, in Azerbaigian. Grazie al trasporto multimodale "ferrovia-mare-ferrovia", il carico utile dovrebbe attraversare il Mar Caspio via nave e arrivare a Baku in 15 giorni. Una foto aerea, scattata da un drone, mostra un treno merci Cina-Europa in partenza dal Beijing International Land Port nel distretto di Fangshan di Pechino, capitale della Cina, oggi 30 giugno 2025.

In questa notizia si parla di: cina - merci - europa - pechino

