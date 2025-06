Trappola di fuoco a Romano di Lombardia | i pompieri spengono un incendio e scoprono il cadavere di un 78enne

Una tranquilla giornata a Romano di Lombardia si è trasformata in un tragico giallo dopo che i pompieri, intervenuti per domare un incendio in un terreno, hanno fatto una scoperta sconvolgente: il corpo senza vita di un 78enne. La scena allarmante apre l’indagine su un possibile incidente o qualcosa di più oscuro. Cosa si nasconde dietro questa tragica vicenda? La verità potrebbe emergere nelle prossime ore.

Romano di Lombardia (Bergamo) – Al termine dell’intervento per spegnere le fiamme in un terreno, la terribile scoperta: il corpo senza vita di un uomo. A scoprirlo sono appunto stati i vigili del fuoco chiamati per circoscrivere un rogo. Trappola di fuoco. La vittima è un 78enne. Sulle cause della morte al momento non si esclude nulla, ma una delle primissime ipotesi è che l'anziano possa aver cercato di spegnere le fiamme, rimanendo in trappola. Poi, probabilmente sopraffatto dal fumo e dal calore, o forse colpito da un malore, l’uomo ha perso i sensi ed è crollato a terra. Purtroppo nessuno si è accorto della sua presenza, se non dopo che l'incendio è stato domato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it