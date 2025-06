transizione energetica un impegno costante nel tempo

Numeri che testimoniano come Edison stia plasmando un futuro più sostenibile e innovativo, dimostrando che la transizione energetica è un impegno costante e concreto nel tempo.

OLTRE 1,2 MILIARDI di euro investiti in due anni, il 55% dell’Ebitda generato da rinnovabili e da clienti e servizi, 2,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica evitate nel 2024, 800 nuove assunzioni nell’ultimo biennio, 3mila fornitori coinvolti per un valore economico di 1,2 miliardi solo nell’ultimo anno. Sono i numeri che raccontano l’impegno di Edison nella transizione energetica, al centro del bilancio di sostenibilità 2024. Numeri che parlano di un percorso ormai in fase avanzata e che vede l’azienda più vicina agli obiettivi del suo piano strategico. Il gruppo ha avviato un piano da 10 miliardi di euro dal 2023 al 2030, con l’obiettivo di rafforzare le fonti rinnovabili, sviluppare la flessibilità del sistema elettrico nazionale, favorire l’adozione di green gas e accompagnare imprese e famiglie nella decarbonizzazione dei consumi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net