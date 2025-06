Transizione ecologica e digitale Regione stanzia 15 milioni del Fse+ per corsi Its Academy | ecco come presentare le domande

Il governo Schifani investe 15 milioni di euro del FSE per sostenere la transizione ecologica e digitale in Sicilia, puntando sull’innovazione e sulla formazione tecnica di qualità. I corsi ITS Academy rappresentano un’opportunità concreta per giovani e imprese, favorendo competenze avanzate e crescita sostenibile. Se vuoi far parte di questa rivoluzione, ecco come presentare la tua domanda e cogliere questa straordinaria occasione di formazione e sviluppo.

Il governo Schifani punta sulla doppia transizione ecologica e digitale e sull’innovazione del mondo produttivo siciliano, attraverso i percorsi di alta formazione tecnica e tecnologica, post diploma, di durata biennale o triennale, attivati nell’Isola dalle Fondazioni Its Academy. Con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

