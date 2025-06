Trans stuprata in cella ispezione a sorpresa nel carcere di Ferrara della senatrice Cucchi

La visita a sorpresa della senatrice Ilaria Cucchi nel carcere di Ferrara ha acceso i riflettori su una vicenda drammatica e ancora troppo silenziosa. Entrata con determinazione, desidera ascoltare direttamente le voci di chi vive quotidianamente queste realtà, in particolare quella della detenuta trans che ha denunciato uno stupro. È un passo importante verso la trasparenza e la giustizia, perché solo così si può sperare in un cambiamento reale.

Ferrara, 30 giugno 2025 – "Quanto accaduto nel carcere di Ferrara è aberrante". Da Roma a Ferrara, un blitz a pieno titolo, per valutare con i propri occhi la situazione all'interno dell'Arginone e parlare con la detenuta trans che ha denunciato lo stupro. La senatrice Ilaria Cucchi si è presentata alle 13 in punto davanti ai cancelli dell'istituto di massima sicurezza di via Arginone per una ispezione a sorpresa. "Voglio parlare con la direttrice del carcere, con i detenuti, vedere la situazione dentro le celle", il suo brevissimo commento al Carlino prima dell'ingresso. Già in mattinata la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, aveva presentato un' interrogazione urgente al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

