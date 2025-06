' Tramonto Occidentale | omaggio a Battiato' allo Zò Centro Culture Contemporanee

Immagina un tramonto occidentale, un omaggio vibrante e poetico a Battiato, che al Centro Culture Contemporanee Z242 si trasforma in uno spettacolo teatrale unico nel suo genere. Sulle note del celebre brano, il palco si apre a nuove interpretazioni musicali e a storie che svelano l’evoluzione artistica di un grande maestro. Un viaggio tra musica, poesia e memoria, capace di emozionare e far riflettere. Un’anticipazione imperdibile di un evento che lascerà il pubblico senza fiato.

Prendendo a pretesto il titolo del brano, e mantenendo pur sempre una chiara struttura teatrale, questo spettacolo aggiunge al repertorio musicale nuovi brani e traccia nella linea narrativa altre pagine del percorso artistico di Battiato, dal sodalizio con Sgalambro alle collaborazioni femminili. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: battiato - tramonto - occidentale - omaggio

Al teatro Karol di Castellammare di Stabia in scena ‘’Tramonto Occidentale”, lo storico spettacolo in Omaggio a Battiato - Venerdì 6 giugno, al Teatro Karol di Castellammare di Stabia, va in scena “Tramonto Occidentale”, uno spettacolo omaggio a Battiato.

MUSICA Tramonto Occidentale: storico spettacolo in omaggio a Battiato al Cordova L'articolo: https://cityne.ws/r0mx4 Vai su Facebook

'Tramonto Occidentale: omaggio a Battiato' allo Zò Centro Culture Contemporanee; Tramonto Occidentale: storico spettacolo in omaggio a Battiato al Cordova; Tramonto Occidentale: omaggio a Battiato.

'Tramonto Occidentale: omaggio a Battiato' allo Zò Centro Culture Contemporanee - Prendendo a pretesto il titolo del brano, e mantenendo pur sempre una chiara struttura teatrale, questo spettacolo aggiunge al repertorio musicale nuovi brani e traccia nella linea narrativa altre pag ... Lo riporta cataniatoday.it

Musica: "Omaggio a Battiato" in scena a Sambuca - Ansa.it - L'Associazione Art Evolution presenta il suo "Omaggio a Battiato" a cura del "Guarnieri Ensemble" che si terrà il prossimo 14 gennaio, ore 20. Riporta ansa.it