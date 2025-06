trailer di ryan gosling svela un grande spoiler e i fan si scatenano

Il trailer di Ryan Gosling per Project Hail Mary ha scatenato un vero e proprio tsunami di reazioni tra i fan, grazie a uno spoiler che rivela punti chiave della trama. Basato sull’omonimo romanzo di Andy Weir, autore di Il Martian, il film promette suspense e avventura spaziale. Con uscita prevista per il 20 marzo 2026, l’attesa cresce: i fan sono già divisi tra entusiasmo e timori di svelare troppo. La curiosità è alle stelle, e il mistero si infittisce.

Il trailer del film Project Hail Mary ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati, in particolare per la presenza di un importante spoiler che rivela dettagli fondamentali della trama. Basato sul romanzo di fantascienza pubblicato nel 2021 da Andy Weir, autore de Il Martian, il film è previsto nelle sale cinematografiche per il 20 marzo 2026. La pellicola vede come protagonista Ryan Gosling nel ruolo di Ryland Grace, un astronauta solitario che perde la memoria durante una missione cruciale nello spazio. l’impatto del trailer su i fan e la narrazione del film. reazioni contrastanti al trailer di project hail mary. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it