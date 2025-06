Trail running | chi è il guardiano invisibile che chiude la gara con il servizio scopa

Nel mondo del trail running, chi chiude la gara con il servizio scopa diventa un vero e proprio guardiano invisibile, affiancando gli ultimi concorrenti con dedizione e passione. Vincenzo Marasco, al suo debutto come runner di coda, svela il lato più spirituale di questa sfida: "Chiudere la gara è molto difficile. E mistico". Un’esperienza che insegna a valorizzare ogni passo, fino all’ultimo, in nome della tenacia e dell’amore per la corsa.

Dalla gestione degli ultimi concorrenti al supporto motivazionale, il racconto di Vincenzo Marasco, alla sua prima esperienza come runner di coda: "Chiudere la gara è molto difficile. E mistico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trail running: chi è il guardiano invisibile che chiude la gara con il "servizio scopa"

In questa notizia si parla di: gara - trail - running - guardiano

L’Eco Trail Monza-Montevecchia. Cinquecento atleti in gara nei sentieri più belli della Brianza - Ieri si è disputata la tredicesima edizione del Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail, con 500 atleti impegnati tra i suggestivi sentieri della Brianza.

Trail running: chi è il guardiano invisibile che chiude la gara con il servizio scopa; Bergamo, arriva un weekend di corse con i fiocchi; Aperte le iscrizioni per il Marguareis Ultra Tour.

Trail running, le gare da correre a ottobre - Runner's World - Qui presentiamo alcune delle migliori gare di trail running che puoi correre in questo mese: dal nord a sud Italia, appuntamenti sparsi per tutto lo stivale, scegli il tuo preferito. Da runnersworld.com

Trail running, le gare da correre a novembre - Runner's World - Le gare di trail running da correre a novembre Trail del Cinghiale. Scrive runnersworld.com