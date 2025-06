Tragico schianto sulla Romea | due morti e diversi feriti in un maxi tamponamento

Un terribile maxi tamponamento sulla statale Romea tra Casal Borsetti e Bellocchio ha scosso la giornata, causando due vittime e numerosi feriti in un incidente che si è rivelato devastante. Sei veicoli coinvolti in un impatto violentissimo, tra cui un camion e un'auto di lusso. La tragedia, avvolta nel dolore, ci ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale. Seguiteci per aggiornamenti sulle indagini e le storie di chi è stato colpito da questa tragedia.

Dramma all'alba sulla statale tra Casal Borsetti e Bellocchio. Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di lunedì sulla statale Romea, all'altezza del chilometro 16, nel tratto tra la rotonda di Casal Borsetti e il ponte di Bellocchio. Lo scontro ha coinvolto sei veicoli: un camion, quattro auto e un furgone. Due vittime nell'impatto tra camion e Audi Q3. L'incidente più violento ha avuto come protagonisti un camion e un'Audi Q3. A bordo dell'auto viaggiavano un uomo e una donna, entrambi deceduti sul colpo a causa della forza dell'impatto. Quattro feriti, uno in condizioni critiche.

