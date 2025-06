Tragico incidente tra 4 auto un furgone e un camion | due morti Chi sono le vittime

Un tragico incidente sulla Romea, tra quattro auto, un furgone e un camion, si è concluso con due vittime innocenti. Un episodio che riaccende la preoccupazione per una delle strade più pericolose d’Italia, dove la sicurezza sembra spesso trascurata. La cronaca si ripete, lasciando dietro di sé dolore e domande. Chi sono le vittime di questa tragedia e cosa si può fare per evitare altre simili tragedie?

Ancora un incidente mortale, ancora la Romea che va in tilt. Non c’è pace per una strada che è considerata tra le peggiori d’Italia e che, quasi quotidianamente, dà conferma di ciò. Lo schianto fatale si è verificato lunedì mattina all'altezza del chilometro 16, nel rettilineo tra la rotonda di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

