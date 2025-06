Tragico incidente oggi sulla Romea a Ravenna | due morti e diversi feriti

Un’immagine drammatica si è consumata questa mattina sulla Romea a Ravenna: un grave incidente ha coinvolto sei veicoli, provocando due vittime e numerosi feriti. La strada, ora paralizzata, si trasforma in scena di un'ennesima tragedia che sconvolge la comunità locale. Le autorità sono al lavoro per gestire l’emergenza e fare luce sulle cause di questa terribile collisione. La speranza è che la solidarietà possa aiutare a superare questo doloroso momento.

Ravenna, 30 giugno 2025 – Un tragico incidente è avvenuto questa mattina sulla strada statale Romea, all’altezza di Bellocchio, al km 16, nel territorio di Ravenna, ma vicino anche alla provincia di Ferrara. Nello schianto sono stati coinvolti sei mezzi: due persone sono morte e ci sono diversi feriti. La Romea è completamente paralizzata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 con diverse ambulanze, auto medica ed elicottero. L’incidente è avvenuto a causa di uno scontro frontale fra un camion e un’auto. Nell’incidente sono state coinvolte altre due auto e un camioncino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragico incidente oggi sulla Romea a Ravenna: due morti e diversi feriti

