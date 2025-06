Tragedie sul Piave il Prefetto | Entro dieci giorni il tavolo con i comuni rivieraschi

Un passo concreto per affrontare le emergenze sul Piave: entro dieci giorni, si terrà il tavolo di concertazione tra sindaci, Prefettura, Provincia e enti competenti. Questa iniziativa mira a trovare soluzioni tempestive e condivise alle recenti tragedie che hanno colpito la riviera, rafforzando la collaborazione tra tutte le realtà coinvolte. La comunità attende con speranza un confronto che possa portare a interventi efficaci e duraturi.

Il tavolo di concertazione tra tutti i sindaci dei comuni rivieraschi del Piave, la Prefettura, la Provincia e gli enti competenti (il Genio Civile e l'autorità di bacino delle Alpi Orientali) verrà convocato entro una decina di giorni. Lo ha detto oggi 30 giugno il prefetto di Treviso Angelo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Tragedie sul Piave, il Prefetto: «Entro dieci giorni il tavolo con i comuni rivieraschi»

Due morti in 10 giorni, i sindaci dal prefetto - Proprio martedì ho mandato al Prefetto la richiesta di convocare un tavolo per parlare della sicurezza lungo il Piave. Come scrive ilgazzettino.it

