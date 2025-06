Tragedia nel cantiere di una scuola muore un operaio di 48 anni | si è accasciato sotto al sole

Una tragedia sconvolge San Lazzaro di Savena: un operaio di 48 anni ha perso la vita durante un lavoro nel cantiere di una scuola. Colto da un malore improvviso sotto il sole cocente, la sua morte lascia senza parole tutta la comunità. Un dramma che sottolinea l’importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di prevenire simili incidenti in futuro. La notizia ci ricorda quanto la tutela dei lavoratori sia un impegno imprescindibile.

Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso oggi San Lazzaro di Savena, dove un titolare di una ditta¬†ha perso la vita mentre stava effettuando una gettata di cemento nel cantiere di una scuola. L'episodio si √® verificato intorno alle 12, quando l'uomo √® stato colto da un malore improvviso, probabilmente aggravato dall'esposizione al sole e dalle elevate temperature della giornata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

