Tragedia in piscina nel Cosentino | annega bimba di 8 anni

Una tragica perdita scuote la comunità di Rende, nel Cosentino: una bambina di 8 anni ha perso la vita annegando nella piscina del Parco "Santa Chiara". Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa terribile tragedia, mentre amici e familiari piangono un'innocente vittima che non potrà più tornare. La comunità si stringe intorno alla famiglia, chiedendosi come evitare simili eventi in futuro.

Rende, 30 giugno 2025 - Una bimba di otto anni è morta annegata all'interno della piscina del Parco acquatico "Santa Chiara" di Rende (Cosenza). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per la piccola. Ai carabinieri della Compagnia di Rende sono affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, la piccola giocava in acqua quando ha avuto un malore ed è annegata. Davanti alla struttura si sono creati momenti di tensione. Tutti i presenti sono rimasti sconvolti per l'accaduto. Bimbo di 6 anni si tuffa in piscina e muore nel Ferrarese Bambina di dieci anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tragedia in piscina nel Cosentino: annega bimba di 8 anni

In questa notizia si parla di: piscina - bimba - anni - tragedia

Bimba di 3 anni cade in piscina a Fano, salvata: “Il cuore non batteva più” - Una tragedia sfiorata a Fano, dove una bimba di appena 3 anni è stata salvata in extremis dopo essere caduta in piscina.

La tragedia del piccolo Michael, di 4 anni d'età, e quella successiva del giovane bagnino Matteo Formenti, forse suicidatosi per il senso di colpa, mi ricordano uno duro momento del passato, allorché una bimba di nemmeno due anni annegò nella piscina dell Vai su Facebook

? I funerali del bimbo di 4 anni morto annegato in piscina: Rovato si stringe intorno a mamma e papà http://dlvr.it/TLb9VY #Rovato #Funerale #Tragedia #Solidarietà #Genitori Vai su X

Tragedia a Rende, bambina di 8 anni muore annegata nella piscina del Parco acquatico; Bimba muore in piscina nel Cosentino; Tragedia a Rende, bambina di 8 anni muore annegata nella piscina del Parco acquatico.

Cosenza, tragedia in piscina: morta bimba di 8 anni - Una bambina di 8 anni è morta oggi, lunedì 30 giugno, nella piscina del parco acquatico 'Santa Chiara' di Rende in provincia di Cosenza. Segnala msn.com

Tragedia in piscina nel Cosentino: annega bimba di 8 anni - Momenti di tensione davanti alla struttura, i presenti sconvolti ... Secondo quotidiano.net