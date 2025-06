Tragedia in mare | Luigi 56 anni sparisce tra le onde mentre fa apnea Ritrovato il corpo dopo ore di ricerche Si era immerso dal Lido di Latina

Un triste episodio scuote il litorale di Latina: Luigi Tomasi, noto apneista di 56 anni, scompare tra le onde mentre praticava apnea. Dopo ore di ricerche estenuanti, il suo corpo viene finalmente ritrovato nelle acque tra Foce Verde e Torre Astura. Un dramma che riporta l’attenzione sulla sicurezza in mare e sulla passione di chi sfida le profondità . Per scoprire tutti i dettagli di questa tragedia, continua a leggere.

Un dramma si è consumato nella notte tra domenica e lunedì al lido di Latina, dove Luigi Tomasi, un sub di 56 anni originario di Valmontone, è stato trovato privo di vita nelle acque tra Foce Verde e Torre Astura. Tomasi, molto conosciuto nell'ambito degli apneisti con il soprannome di "Drakkit", era un appassionato di pesca subacquea e frequentava spesso il litorale pontino. Le circostanze dell'incidente. Nel tardo pomeriggio di domenica, Luigi Tomasi si era immerso insieme ad altri sub dalla zona di Foce Verde. Dopo essersi separato dai suoi compagni per una battuta di pesca in apnea, non si è più avuto alcun contatto con lui.

