Tragedia in mare ieri sera | sub perde la vita durante una immersione nelle acque antistanti il lido di Latina a Foce Verde

Tragedia in mare a Latina: un sub perde la vita durante un’immersione in apnea al lido di Foce Verde. La drammatica vicenda ha sconvolto tutta la comunità, portando le autorità a indagare sulle cause di questo tragico incidente. L’evento ricorda quanto il rispetto delle norme di sicurezza sia fondamentale per evitare tragedie simili. Restate aggiornati su questa storia che sta facendo discutere l’intera regione.

Un'immersione che si trasforma in dramma: è quanto è accaduto ieri sera al lido di Latina, dove un subacqueo ha perso la vita durante un'immersione in apnea. La vicenda è ovviamente finita sul tavolo della Procura di Latina che ha avviato una indagine per cercare di scoprire cosa sia effettivamente accaduto. L'allarme e le ricerche. Il sub, identificato come Luigi, aveva iniziato la sua sessione di immersioni nel tardo pomeriggio, intorno alle 17, nella zona di Foce Verde. Tuttavia, dopo il tramonto, i suoi amici hanno iniziato a preoccuparsi, dato che non era ancora rientrato.

