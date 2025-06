Tragedia in mare a Latina muore sub di 56 anni

Una tragedia sconvolge il litorale di Latina: un sub di 56 anni ha perso la vita in mare, lasciando la comunità sotto shock. Le ricerche intense e le speranze di salvarlo si sono concluse con il triste ritrovamento del suo corpo, ricordandoci quanto il mare possa essere affascinante ma anche imprevedibile. È un momento di grande dolore e riflessione sulla sicurezza nelle acque.

Tragedia nelle acque del litorale pontino: un sub è morto in mare al lido di Latina. L’allarme è scattato nella serata di ieri e il corpo senza vita dell’uomo di 56 anni è stato rinvenuto intorno all’1.30 di questa notte dopo ore di ricerche. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili dle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

