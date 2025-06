Tragedia auto si sfrena e travolge un 80enne che muore sul colpo

Un dramma improvviso scuote Castelli, dove la tragicità di un incidente ha spezzato la vita di Giovanni Simonetti, stimato maestro ceramista e pilastro della comunità abruzzese. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per l’arte e il cuore di questa piccola grande città. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ricordando con affetto e gratitudine la sua straordinaria dedizione e talento. La sua memoria vivrà nel nostro patrimonio culturale e nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Teramo - Un malfunzionamento improvviso, una disattenzione fatale: la comunità perde una figura storica della ceramica locale Un tragico incidente domestico ha scosso nella mattinata di oggi la tranquilla comunità di Castelli, in provincia di Teramo. A perdere la vita è stato Giovanni Simonetti, 80 anni, noto per la sua lunga carriera di maestro ceramista, punto di riferimento in Abruzzo per la lavorazione artistica della ceramica. L’uomo è rimasto schiacciato dalla propria automobile, che si sarebbe mossa autonomamente lungo un tratto in pendenza, travolgendolo senza lasciargli scampo. Secondo quanto riferito dai carabinieri della stazione di Montorio al Vomano, che si sono immediatamente recati sul posto per i rilievi tecnici, il dramma si è consumato intorno alle 9 del mattino in località Faiano, nei pressi dell’abitazione della vittima. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tragedia auto si sfrena e travolge un 80enne che muore sul colpo

