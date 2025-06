Tragedia al mare Fernanda muore davanti alla figlia | inutili tutti i tentativi di soccorso

Una domenica di tragedia sconvolge Civitanova: Fernanda Manni, 79 anni di Spello, perde tragicamente la vita davanti agli occhi della figlia durante una giornata al mare. Nonostante i disperati tentativi di soccorso, non c'è stato nulla da fare. Una perdita che lascia sgomenti e ricorda quanto la sicurezza in spiaggia sia fondamentale. Questa tragedia ci invita a riflettere sull'importanza di prevenire e proteggere chi amiamo nelle occasioni di svago e relax.

Tragedia al mare nella tarda mattinata di domenica 29 giugno. Secondo quando ricostruito dai quotidiani locali Fernanda Manni, 79 anni di Spello, è morta a Civitanova Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso. La tragedia si è verificata intorno alle 12.30 nel piazzale di un ristorante. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: tragedia - mare - fernanda - inutili

Tragedia al mare degli umbri, colta da malore prima del pranzo. Muore a 79 anni - Una domenica al mare si trasforma in tragedia: Fernanda Manni, 79 anni, turista di Spello, perde la vita improvvisamente a Civitanova, colta da un malore fatale proprio davanti al ristorante.

Tragedia in Italia, muore di caldo in strada: aveva appen...Altro... Vai su Facebook

Tragedia al mare, Fernanda muore davanti alla figlia: inutili tutti i tentativi di soccorso; Tragedia al mare degli umbri, colta da malore prima del pranzo. Muore a 79 anni.

Tragedia al mare degli umbri, colta da malore prima del pranzo. Muore a 79 anni - Fernanda Manni era a Civitanova con i familiari, si è sentita male risalendo dalla spiaggia Inutili i tentativi di rianimarla. msn.com scrive

Tragedia in mare: salva due bagnanti in difficoltà e muore annegato - Un ragazzo, ventenne di origine maghrebina, è morto dopo aver tentato di soccorrere due persone in difficoltà in mare. Come scrive msn.com