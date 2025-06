Tragedia al mare degli umbri colta da malore prima del pranzo Muore a 79 anni

Una domenica al mare si trasforma in tragedia: Fernanda Manni, 79 anni, turista di Spello, perde la vita improvvisamente a Civitanova, colta da un malore fatale proprio davanti al ristorante. La sua famiglia e gli altri presenti sono rimasti sconvolti di fronte a questa tragica perdita. Un evento che scuote l’intera comunità e riaccende i riflettori sulla sicurezza e la salute durante le piacevoli giornate di vacanza.

Civitanova, 30 giugno 2025 – Accusa un malore fatale mentre si trova sul piazzale di ingresso del ristorante, a due passi dalla spiaggia, durante una domenica al mare, insieme alla sua famiglia. La vittima è una turista di 79 anni, Fernanda Manni, originaria di Spello. Per lei, purtroppo, nonostante tutti i tentativi di salvarle la vita, non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata ieri, poco prima dell’ora di pranzo, nel piazzale del ristorante e stabilimento balneare L’Oasi, sul lungomare Piermanni. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno e mezza. La 79enne, secondo quanto è stato possibile ricostruire, si trovava nel piazzale proprio davanti all’ingresso del ristorante sul lungomare sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia al mare degli umbri, colta da malore prima del pranzo. Muore a 79 anni

In questa notizia si parla di: tragedia - mare - malore - prima

Tragedia a Catania: giovane di 20 anni perde la vita in mare a Ognina per recuperare un pallone - Una tragedia a Catania: un giovane di 20 anni ha perso la vita mentre cercava di recuperare un pallone a Ognina.

Isola delle Femmine, tragedia in mare: donna muore dopo un malore Vai su Facebook

Malore - Search Vai su X

Tragedia al mare degli umbri, colta da malore prima del pranzo. Muore a 79 anni; Tragedia in mare, una bagnante muore dopo improvviso malore; Il bagno al tramonto, poi le urla del figlio di 10 anni: muore Alessandro Verna, stroncato da un malore in mar.

Malore improvviso al mare, tragedia nelle acque siciliane: morta donna - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Malore fatale al mare, Bulzi in lutto per la scomparsa di Orlando - Si chiama Orlando Latte l'uomo morto in spiaggia a Valledoria. Riporta sassarioggi.it