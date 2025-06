Tragedia a Sassari palazzina sventrata da una fuga di gas | grave un uomo estratto dalle macerie

Una tragica esplosione ha scosso Sassari, con una palazzina sventrata da una fuga di gas. Un uomo è stato estratto dalle macerie in condizioni critiche, tra ustioni e ferite gravissime. La causa dell’incidente sarebbe da attribuire a una bombola di gas difettosa. La comunità si stringe intorno ai familiari delle vittime, mentre le autorità indagano per chiarire l’accaduto e prevenire future tragedie.

Gravissime le condizioni dell’uomo tra ustioni e lesioni gravi. La causa della tragedia sarebbe stata una bombola del gas. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Tragedia a Sassari, palazzina sventrata da una fuga di gas: grave un uomo estratto dalle macerie

In questa notizia si parla di: uomo - tragedia - sassari - palazzina

Tragedia sulle strade sannite: uomo perde la vita - Una drammatica tragedia ha scosso le strade sannite lungo la SS87 Benevento-Campobasso, vicino a Morcone.

Esplosione in una palazzina a Sassari, un morto dopo la fuga di gas: tetto crollato sulle auto parcheggiate; Tragedia a Sassari, palazzina sventrata da una fuga di gas: grave un uomo estratto dalle macerie; Tragedia a Sassari: un uomo muore soffocato tra le fiamme.

Esplosione in una palazzina a Sassari, un morto dopo la fuga di gas: tetto crollato sulle auto parcheggiate - Tragedia a Sassari nella tarda mattinata di lunedì 30 giugno: una esplosione in una palazzina all’angolo tra via Don Minzoni e via Principessa Maria ha causato il crollo del tetto e la morte di un ... Lo riporta virgilio.it

Sassari, esplosione devasta palazzina: 62enne grave, vigili del fuoco salvi per un soffio - I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di oggi, lunedì 30 giugno, in una palazzina in via Principessa Maria ... Da fanpage.it