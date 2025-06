Tragedia a Sassari esplosione devasta una palazzina | un uomo è in gravi condizioni

Una tragedia scuote Sassari: un’esplosione devastante ha stravolto una palazzina nel quartiere sud, lasciando dietro sé macerie e un uomo in condizioni critiche. La violenta deflagrazione, avvenuta intorno alle 12:30 di oggi, ha completamente distrutto l’edificio, portando alla luce il dramma della comunità. Rimanete aggiornati e scoprirete come si evolve questa difficile vicenda. Abbonatevi a DayItalianeNews per non perdere nessun dettaglio.

Una violenta esplosione ha sventrato una palazzina a due piani nel sud della città. Una violenta esplosione, preceduta da un incendio, ha distrutto una palazzina tra via Principessa Maria e via Don Minzoni, nella zona sud di Sassari. Un uomo, residente all'ultimo piano dell'edificio, è stato estratto vivo dalle macerie ma versa in condizioni gravissime. La deflagrazione ha avuto luogo intorno alle 12,30 di oggi, 30 giugno, coinvolgendo anche i vigili del fuoco già presenti sul posto, allertati da una segnalazione per un forte odore di gas. Ipotesi iniziali: fuga da una bombola di gas.

