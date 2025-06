Tragedia a Roma muore a 17 anni Lorenzo Rastelli | promessa del calcio investita in monopattino

Una tragedia sconvolge Roma: Lorenzo Rastelli, promettente talento del calcio giovanile, ha perso la vita a soli 17 anni in un incidente stradale. La sua scomparsa, avvenuta dopo due giorni di coma, lascia sgomenta l’intera comunità e solleva profonde riflessioni sulla sicurezza dei giovani. In un attimo, il sogno di un giovane promettente si è spento, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

Roma, addio a Lorenzo Rastelli: aveva solo 17 anni. Una tragedia che scuote il calcio giovanile romano e lascia senza parole un’intera comunitĂ . Lorenzo Rastelli, 17 anni, è morto nella giornata del 27 giugno dopo due giorni di coma in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 giugno su via Casilina, all’altezza di viale della Primavera, nella periferia est della Capitale. Il giovane era a bordo di un monopattino elettrico quando, intorno all’1.40 del mattino, si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un 29enne. L’ impatto è stato violento: Lorenzo è stato sbalzato a terra, riportando gravi lesioni interne. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Roma, muore a 17 anni Lorenzo Rastelli: promessa del calcio investita in monopattino

In questa notizia si parla di: anni - lorenzo - rastelli - tragedia

Una spinta, la rissa con i coltelli e la ferita in pieno petto: Lorenzo Cristea è morto dissanguato a 20 anni - Lorenzo Cristea, un ragazzo di 20 anni di Trebaseleghe, ha perso la vita in un tragico episodio avvenuto all'alba di domenica 4, durante una rissa.

La Petriana Calcio si unisce allo sgomento e lo sconcerto per la grave scomparsa di Lorenzo Rastelli ed esprime assoluta vicinanza alla famiglia e alla società del Certosa Calcio. Le parole non posso esprimere il dolore per una tragedia così ingiusta e inacce Vai su Facebook

Incidente a Roma, scontro auto-monopattino. Il 17enne Lorenzo Rastelli muore in ospedale; Lorenzo Rastelli morto a 17 anni in monopattino a Roma: la promessa del calcio era in coma da due giorni; Tragedia a Roma: 17enne promessa del calcio muore investito da auto.

Lorenzo Rastelli morto a 17 anni in monopattino a Roma: la promessa del calcio era in coma da due giorni - Lorenzo Rastelli è morto a soli 17 anni dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava su un monopattino. Scrive ilmessaggero.it

Incidente a Roma, scontro auto-monopattino. Il 17enne Lorenzo Rastelli muore in ospedale - Lorenzo Rastelli, 17 anni, giocatore dell'under 17 della società sportiva Certosa, è morto a seguito di in un incidente stradale avvenuto nella notte di mercoledì 25 ... Come scrive romatoday.it