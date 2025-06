Tragedia a Rende bambina di 8 anni muore annegata nella piscina del Parco acquatico

Una tragedia sconvolge Rende: una bambina di 8 anni perde la vita annegando nella piscina del parco acquatico. Un dramma che si ripete troppo spesso nelle strutture italiane, con oltre metà degli incidenti che coinvolgono minori, come confermato dall'Osservatorio nazionale dell’ISS. È urgente rafforzare le misure di sicurezza e sensibilizzare le famiglie. Continua a leggere per scoprire cosa si può fare per prevenire queste tragedie.

Una bimba di 8 anni è morta annegata nella piscina di un parco acquatico a Rende: è solo l’ultima tragedia simile in Italia. Pochi giorni fa, un bimbo di 4 anni è deceduto dopo essere caduto in piscina a Castrezzato. Oltre metà di questo tipo di annegamenti coinvolge minori, ha confermato l'Osservatorio nazionale dell’ISS. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fano, bambina di tre anni cade in piscina ai Bagni Arzilla e subisce un arresto cardiaco: salvata - FANO - Tragedia sfiorata ieri pomeriggio ai bagni Arzilla, dove una bambina di tre anni è caduta nella piscina, subendo un arresto cardiaco.

Il 37enne non era vicino alla piscina dove è annegato il bambino di 4 anni. Si è tolto la vita dopo la tragedia Vai su Facebook

