Tragedia a Rende | bambina di 8 anni muore annegata in piscina

Una tragedia sconvolge Rende, in provincia di Cosenza: una bambina di soli 8 anni ha perso la vita annegando nella piscina di un parco acquatico. Un episodio drammatico che ha scosso l’intera comunità , lasciando un vuoto incolmabile. Mentre i soccorsi si sono mobilitati invano, le indagini dei carabinieri cercano di fare luce su quanto accaduto. Restate aggiornati su questa terribile vicenda e su eventuali sviluppi.

Un altro dramma in un parco acquatico italiano. Una bambina di otto anni ha perso la vita annegando nella piscina di un parco acquatico a Rende, in provincia di Cosenza. L'incidente si è verificato in pochi, tragici istanti, oggi, pomeriggio, 30 giugno. Secondo una prima ricostruzione, la piccola stava giocando in acqua quando avrebbe avuto un improvviso malore. Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rende, che hanno immediatamente avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'accaduto.