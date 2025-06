Tragedia a Premana | muore Giacomo Sanelli erede della dinastia dei coltelli

Una tragica perdita scuote Premana: Giacomo Sanelli, simbolo della tradizione familiare di coltelleria, ha perso la vita in un incidente che ha sconvolto tutta la comunità. La sua scomparsa rappresenta un grave lutto per il cuore della storica azienda e per tutti coloro che amano questa terra. La vicenda lascia un vuoto incolmabile, ma anche un forte richiamo alla memoria e alla passione che Giacomo ha lasciato dietro di sé.

Una tragedia ha colpito la comunità di Premana nella serata di domenica 29 giugno. Giacomo Sanelli, 60 anni, erede dell'omonima storica azienda di coltelleria, ha perso la vita in un drammatico sinistro mentre era alla guida del suo quad. L'incidente è avvenuto poco dopo le 21 in via Roma, la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: tragedia - premana - giacomo - sanelli

Premana, la vittima del tragico incidente in quad è Giacomo Sanelli L’uomo era in sella al mezzo acquistato di recente, e stava tornando a casa, quando per cause in corso di accertamento è finito fuori strada, rovinando nel prato sottostante. #laprovinciaunicat Vai su Facebook

?? Tragedia a Premana: muore Giacomo Sanelli, erede della dinastia dei coltelli; Premana in lutto: è Giacomo Sanelli il 60enne morto nell'incidente con il quad; Tragico incidente con il quad a Premana: morto 60enne.

Tragedia a Premana: muore Giacomo Sanelli, erede della dinastia dei coltelli - Giacomo Sanelli, 60 anni, erede dell'omonima storica azienda di coltelleria, ha perso la vita in un drammatico ... Segnala leccotoday.it

Premana, tragico incidente in quad: morto Giacomo Sanelli, erede della dinastia dei coltelli - Premana (Lecco), 29 giugno 2025 – Stava tornando a casa in sella al suo nuovo quad, ma a casa non c'è mai arrivato. Si legge su informazione.it