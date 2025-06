Tragedia a Modena | falciato da un’auto mentre è a piedi in tangenziale

Una tragica sera a Modena: un uomo di 61 anni è stato falciato da un’auto mentre percorreva a piedi la tangenziale, poco dopo l’uscita 5. L’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha sconvolto la città e sollevato importanti questioni sulla sicurezza stradale. La polizia locale sta indagando per fare luce su questa drammatica vicenda, che ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza.

Modena, 30 giugno 2025 – Tragico incidente ieri sera in tangenziale a Modena sulla tangenziale Pasternak, in direzione Bologna. Intorno alle 23 un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto mentre percorreva a piedi la corsia di sinistra della tangenziale, poco dopo l’uscita 5 In prossimità dell’uscita. La dinamica è ora al vaglio della polizia locale di Modena, subito intervenuta sul posto. A perdere la vita un 61enne di origini rumene che è stato investito da un'Alfa Romeo guidata da un ragazzo di 22 anni che percorreva la strada in quel momento. Il giovane purtroppo si è trovato dinanzi il pedone e non è riuscito ad evitare l’impatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragedia a Modena: falciato da un’auto mentre è a piedi in tangenziale

